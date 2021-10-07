Пляжные фото беременной Нюши вызвали разные эмоции у юзеров Instagram

Нюша. Фото из Instagram
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Нюша ждет второго ребенка, а теперь решила во всеуслышание заявить об этом.
Для этого артистка примерила бикини и отправилась на пляж, где сделала несколько фотографией с округлившимся животом. Новые снимки Нюши получились атмосферными и красивыми, однако вызвали разные эмоции у подписчиков знаменитости.
Многие были очарованы и восхищены пляжными фото беременной Нюши, однако другие не оценили такого рвения. Многие посчитали неприемлемым то, что артистка выпячивает свой живот на всеобщее обозрение. Впрочем, споры продолжаются, а кадры уже успели собрать огромное число лаков. -0-