Победа жизни над мусором: художница создает "экосистемы" из пластиковых отходов

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдохновленная биоразнообразием нашей планеты, французская художница Стефани Килгаст создает скульптуры, которые отражают отношения между человеком и природой. Об этом сообщает портал My Modern Met.

Художница превращает созданные человеком объекты (такие, как старые жестяные банки и пластиковые бутылки) в крошечные "экосистемы". В ее скульптурах миниатюрные насекомые, грибы, кораллы используют мусор в качестве своего нового дома.

Работы Стефани Килгаст - от ярких скоплений кораллов, растущих на пластиковых бутылках, до семейства морских слизней, облепивших жестяную банку, - визуализируют влияние деятельности человека на дикую природу океана. При этом, несмотря на трагическую тему, в этих ярких работах чувствуется жизнерадостность, напоминающая о том, что природа способна восстанавливать силы и расти, если мы будем потреблять меньше.

"Жизнь очаровывает меня, текстуры и узоры вдохновляют. Моя работа делает меня счастливой, - признается художница. - При этом разрушительная деятельность наполняет меня отчаянием, но искусство уравновешивает все".

От крошечных морских черепах до радужных грибов - каждый отдельный элемент тщательно вылеплен вручную из полимерной глины или эпоксидной смолы. После установки миниатюр на основу художница разукрашивает каждый элемент композиции в яркие цвета, благодаря чему скульптура оживает.

"Через искусство я поднимаю непростые темы - о пагубном влиянии человеческой деятельности на природу, - говорит художница. - Но, несмотря на это, я хочу, чтобы у людей, увидевших мои работы, оставалось приятное послевкусие и надежда на светлое будущее".-0-

Фото Stephanie Kilgast