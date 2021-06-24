Почему он, а не я? Отдыху котика на море позавидовали все (Видео)

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили ролик, который вызвал зависть у всех зрителей.

Хозяин красивого кота из США отправился на отдых, а любимого питомца взял с собой. Парочка прекрасно проводила время, а после решила себя развлечь. Взор мужчины пал на тюбинг, привязанный к лодке, и у него сразу же возникла идеальная идея для ролика.

Он облачил кота в спасательный жилет, усадил на приспособление, а сам запрыгнул в лодку и включил камеру. Кадры получились очень атмосферными, а также они вызвали зависть пользователей. Все задавались лишь одним вопросом, когда смотрели ролик: Почему он, а не я? -0-