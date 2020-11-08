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Калейдоскоп
08 ноября 2020, 05:25

Почта России отдыхает! Открытку в Великобритании доставили по адресу спустя 100 лет

Фото DailyMail
Фото DailyMail

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересную находку сделали в своем почтовом ящике жители городка Норидж в Великобритании, сообщает DailyMail.

Местные жители одним днем решили проверить почту своего загородного дома и обнаружили поистине удивительную открытку. Филипп и Розали Николсон в числе разнообразной корреспонденции, которая пришла по адресу, обнаружили открытку, которая была отправлена 22 июля 1920 года из Западного Лондона.

Послание было адресовано Эве Браун, а на задней стороне красовалась марка номиналом в один пенни с головой короля Георга V и послание. В нем отправитель извинялся за долгое время ответа и просил сообщить, когда девушка прибудет в столицу Великобритании.

Семья, обнаружившая уникальную находку, была удивлена такому стечению обстоятельств и принялись гадать, как такое могло произойти. После публикации в СМИ удалось найти родственников Эвы, которым и передали найденную открытку. -0-

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