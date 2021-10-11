Подписчики самой красивой спортсменки в мире затаив дыхание смотрели на ее новое фото

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, разместила в Instagram новый пост и восхитила юзеров.

Девушка после Олимпиады вернулась к тренировкам и не упускает возможности порадовать поклонников свежими кадрами со стадиона. В этот раз Алиса Шмидт примерила черные облегающие шорты и короткий топ, а после отправилась на беговую дорожку.

Подписчики самой красивой спортсменки в мире затаив дыхание смотрели на ее новый снимок, не оставив кадр без внимания. За непродолжительное время под новой фотографией Алисы Шмидт появилась масса восторженных комментариев, а также огромное число лайков. -0-