Подросток из Австралии выжил после удара молнии – ботинки спасли ему жизнь!

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай невероятного везения произошел с молодым человеком из Австралии по имени Тэлин Роуз. Об этом пишет Daily Mail.

Четырнадцатилетний подросток возвращался домой в ливень, когда молния попала в металлический столб рядом с парнем. Разряд прошел через тело Тэлина и отбросил его на землю. Свидетелем происшествия стал мужчина, который был неподалеку в машине. Очевидец выбежал на помощь и отнес юношу в здание школы, куда ему вызвали скорую помощь.

Удивительно, но подросток выжил, ведь ботинки спасли ему жизнь. Обувь с толстой подошвой поглотила часть разряда. Мальчика доставили в больницу, где он уже идет на поправку, а на его теле теперь красуются невероятные отметины от удара молнии. -0-