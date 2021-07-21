Подросток самостоятельно посадил самолет на шоссе в США (Видео)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США экстренно посадил воздушное судно на оживленную трассу в США, об этом сообщает YouTube-канал FOX 29 Philadelphia.

Восемнадцатилетний парень по имени Лэндон Лукас несколько месяцев назад получил лицензию пилота и отправился в полет. Он поднял в воздух одномоторное воздушное судно и принялся покорять потоки ветра, но все пошло не по плану.

В самолете произошла поломка, из-за чего парню пришлось экстренно искать удобное место для посадки. Сначала подросток намеревался довести самолет до запасной полосы, но позже передумал и принял решение садить воздушное судно на шоссе.

К удивлению многих, подросток без проблем самостоятельно посадил самолет на трассу и никто не пострадал. Очевидцы отмечают, что летательный аппарат приземлился гладко и плавно, а также не задел ни одной машины. Кадры впечатлил юзеров, а также привлекли внимание американской прессы. -0-