Подросток защитил свою пятилетнюю сестру от грабителя ценой своей жизни

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатилетний мальчик из США смог спасти свой пятилетнюю сестру от грабителя, который ворвался в их дом, сообщает Newsweek .

К сожалению, преступник нанес подростку смертельный удар ножом, от которого он позже скончался в больнице. Трагический случай произошел в штате Флорида. Молодой человек и его маленькая сестра находились в доме, когда к ним ворвался вооруженный грабитель.

Преступник намеревался забрать из жилища все ценности и убить детей, но на защиту своей младшей сестры встал Хайлер Эдман . Завязалась драка. Подросток ударил грабителя, чем и спугнул его. Мужчина бросился бежать, но перед этим успел нанести смертельное ранение ребенку.

Соседи услышали звуки борьбы и вызвали полицию. Правоохранители смогли обнаружить преступника и задержать его. Им оказался 27-летний ранее судимый мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. -0-