Похудевшая Анджелина Джоли поразила поклонников

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний вид популярной американской актрисы Анджелины Джоли в новом трейлере "Мелефисента: Владычица тьмы" от компании Disney удивил зрителей.

Во время съемок продолжения "Мелефисенты" звезда весила около 42 килограмма. Поклонники отреагировали не слишком радостно. Они стали обсуждать внешний вид актрисы в интернете и пребывают в шоке от сильно похудевшей героини картины.

Состояние Анджелины Джоли связано с диагнозами, о которых сообщали многие американские СМИ. Информационные ресурсы пишут, что экс-супруга Брэда Питта страдает параличом Белла и анорексией. -0-