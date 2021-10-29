Поющий кот стал звездой соцсетей – всем захотелось спеть с ним дуэтом! (Видео)

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился любопытный ролик, который очаровал юзеров соцсети.

В кадре предстал взрослый рыжий кот, который мирно сидит на стуле. В какой-то момент хозяин включает камеру, а потом предлагает питомцу спеть. Как только человек запевает – кот сразу оживился. Судя по виду пушистика, такое развлечение ему по душе, поэтому уже в следующий момент он начинает подпевать.

Каждая строчка песни заканчивается громким соло кота, что очаровало сеть. Всем захотелось спеть дуэтом с рыжим котом, а сам ролик стал вирусным и быстро собрал миллионы просмотров. -0-