Поклонники Филиппа Киркорова пытаются узнать, с кем у него "роман"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Филипп Киркоров разместил в Instagram новое фото и вызвал массу вопросов у фанатов.

Подписчики оказались заинтригованы снимком, который стал анонсом к грядущему клипу Киркорова на композицию "Романы". В подписи к посту певец поинтересовался у фолловеров: "Кто первым узнает главную героиню моего Романа?"

За правильный ответ поп-король пообещал эксклюзивный показ видео до премьеры. Подписчики Киркорова тут же принялись предлагать свои варианты. Прозвучало множество имен популярных звезд, однако артист продолжает сохранять молчание. Споры не утихают, а пост с фотографией менее чем за сутки собрал более 6,5 тысяч комментариев.-0-