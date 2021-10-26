Поклонники Натали с трудом узнали звезду – она сменила имидж!

Натали. Фото из Instagram
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Натали недавно представила в Instagram новый пост, который вызвал переполох среди фолловеров звезды.
Артистка отправилась к стилисту и решила кардинально сменить имидж. Для этого Натали изменила прическу, а также отказалась от прошлого цвета волос, превратившись в блондинку. Образ певицы Натали оказался впечатляющим, а многие поклонники с трудом узнали звезду.
Впрочем, юзеры оказались довольны переменами во внешнем виде Натали и завалили артистку массой восторженных комментариев, а также огромным числом лайков. -0-