Полина Гагарина опубликовала результат новой фотосессии и очаровала Instagram

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Полина Гагрина совсем недавно представила в Instagram новый пост и привлекла внимание поклонников.

Артистка поделилась с людьми результатом свежей фотосесиии и очаровала сеть. Для этого певица Полина Гагарина примерила кожаную куртку и короткую юбку. Снимок получился стильным и атмосферным, что не смогли не заметить поклонники.

Фанаты Полиной Гагариной в Instagram были очарованы ее красотой и нежностью, что поспешили высказать в огромном числе хвалебных комментариев и массе лайков. Также люди попросили еще новых фото, однако певица пока хранит молчание. -0-