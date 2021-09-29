Полина Гагарина показала фото с пляжа, но только заставила поклонников переживать

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина разместила недавно в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Артистка решила порадовать своих фанатов свежим кадром с пляжа. Для этого Полина Гагарина примерила раздельный купальник, состоящий из яркого верха и клетчатого низа, а после улеглась на песок. Артистку окатила волна, которая прибавила атмосферы снимку. Впрочем, внешний вид знаменитости заставил ее поклонников переживать.

Многие были не в восторге от худобы Полины Гагариной, о чем сообщили в массе комментариев: "Поля, покушай", "Горизонтальная плоскость", "Покормить ее хочется...". С другой стороны, многие фолловеры оказались в восторге от красоты Полины Гагариной и завалили артистку множеством хвалебных отзывов: "Шикарная", "Фигура огонь", "Невероятная красотка". Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-