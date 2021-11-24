Полина Гагарина ворвалась в Instagram с дерзким и соблазнительным видео

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина представила в Instagram новый ролик, который очаровал многих поклонников звезды.

Артистка решила поделиться с фанатами новыми кадрами, где она запечатлена в соблазнительном образе. Для этого Полина Гагарина примерила короткое и облегающее блестящее платье серебристого цвета, а после эффектно прошлась перед камерой.

Необычный пост привлек внимание фанатов Полины Гагариной. В комментариях люди отметили дерзкий и соблазнительный вид певицы, а также подчеркнули, что она очень эффектно ворвалась в Instagram. Неудивительно, что пост за короткое время собрал сотни тысяч просмотров и множество восхищенных комментариев. -0-