Ксения Собчак сделала новую прическу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ксения Собчак изменила имидж. Этим событием Собчак поделилась в личном Instagram-аккаунте.
Она сделала каре и покрасилась. Фанаты Ксении разделились на два лагеря: одни были довольны преображением, другие же написали негативные комментарии.
Кто-то из подписчиков предположил, что новый имидж как-то связан с переменами на личном фронте: ходят слухи, что Собчак собирается разводиться с Максимом Виторганом. Пока эти слухи не подкреплены официальными комментариями.
Фото из Instagram-аккаунта Ксении Собчак
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