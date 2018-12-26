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Ксения Собчак сделала новую прическу

Калейдоскоп 26.12.2018 | 10:12
Фото из Instagram-аккаунта Ксении Собчак
Фото из Instagram-аккаунта Ксении Собчак

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ксения Собчак изменила имидж. Этим событием Собчак поделилась в личном Instagram-аккаунте.

Она сделала каре и покрасилась. Фанаты Ксении разделились на два лагеря: одни были довольны преображением, другие же написали негативные комментарии.

Кто-то из подписчиков предположил, что новый имидж как-то связан с переменами на личном фронте: ходят слухи, что Собчак собирается разводиться с Максимом Виторганом. Пока эти слухи не подкреплены официальными комментариями.

Фото из Instagram-аккаунта Ксении Собчак

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