Польза арахиса: для кого полезен, а для кого вреден этот продукт?

Арахис многие считают орехом, однако плоды этого растения являются представителями бобовых культур. Родина арахиса – Южная Америка. В Европу его привезли испанские завоеватели, а затем этот продукт быстро набрал популярность во многих странах. В народе эту культуру иногда называют "земляным орехом", так как арахис обладает многими качествами, свойственными миндалю и фисташкам.

КБЖУ арахиса

Пищевая ценность (на 100 г продукта):

Калории - 551 Ккал

Белки – 26,3 г

Жиры - 45,2 г

Углеводы –9,9 г

Арахис имеет высокое содержание жира (74%), также в нем почти 20% белков. Благодаря этому арахис является очень питательным продуктом. А вот углеводов в нем совсем немного (около 6%), также в нем полностью отсутствует холестерин.

Еще данный продукт богат витаминами и минералами:

Мононенасыщенные жиры – 19,3 г

Полиненасыщенные жиры - 15,2 г

Омега-6 (жирные кислоты) – 15 г

Витамин В1 (тиамин) – 0,74 мг

Витамин В2 (рибофлавин) – 0,11 мг

Витамин В4 (холин) – 52,5 мг

Витамин В5 (пантотеновая кислота) - 1,77 мг

Витамин В6 (пиридоксин) - 0,35 мг

Витамин В9 (фолиевая кислота) – 240 мкг

Витамин С (аскорбиновая кислота) – 5,3 мг

Витамин Е (альфа токоферол) – 10,1 мг

Витамин H (биотин) – 17,5 мкг

Витамин К (филлохинон) – 2,5 мкг

Витамин РР (никотиновая кислота) – 18,9 мг

Калий – 658 мг

Кальций – 76 мг

Магний – 182 мг

Марганец – 1.93 мг

Медь – 1144 мкг

Фосфор – 350 мг

Селен – 7.2 мкг

Железо – 5 мг

Цинк – 3.27 мг

Польза арахиса

Благодаря большому содержанию полезных веществ в своем составе, арахис благотворно влияет на организм человека.





Флавоноиды, содержащиеся в земляном орехе, улучшают кровоток в головном мозге на 30% процентов, что значительно снижает риск возникновения инсульта.

Еще арахис богат фитостеролами, которые блокируют поглощение холестерина из пищевого рациона, благодаря чему употребление этого продукта снижает риск возникновения камней в желчном пузыре. Кроме того фитостеролы уменьшают рост различных видов рака, таких как рак легких, желудка, яичников, простаты, толстой кишки и молочной железы.

Также благодаря своему химическому составу арахис благотворно влияет на работу сердца и сосудов. Люди, употребляющие данный продукт 5 раз в неделю, менее подвержены диабету, кардиологическим расстройствам и онкологическим заболеваниям.

Фолиевая кислота, содержащаяся в арахисе, способствует обновлению клеток. А большое количество антиоксидантов, входящих в состав этой культуры, защищает клетки организма от влияния вредных свободных радикалов.

В состав арахиса входит еще одна очень важная для организма и полезная аминокислота – аргинин. Она участвует в образовании окиси азота, которая расширяет сосуды и соответственно понижает давление. Таким образом арахис является одним из самых лучших продуктов в лечебном рационе гипертоника.

Сколько можно съедать арахиса в день?

Очень важно понимать, сколько арахиса можно съедать в день, чтобы не навредить своему организму.





Диетологи рекомендуют употреблять взрослому человеку не более 25-30 грамм арахиса в день (15-20 орешков). Данный продукт можно есть не только в чистом виде, но и добавлять в десерты, салаты и другие блюда.

Детям до 12 лет в сутки рекомендуется съедать не более 20 грамм (до 10 орешков). Превышение дозировки может спровоцировать накопление аллергена и развитие непереносимости.

Противопоказания к употреблению арахиса

Ядра этого растения при употреблении могут принести не только пользу, но и вред. Арахис относится к восьми наиболее распространенным пищевым аллергенам. Примерно 1 процент всего населения нашей планеты страдает непереносимостью этого продукта. Вызываемые аллергические реакции могут протекать с серьезными осложнениями вплоть до летального исхода.

Арахис не стоит употреблять людям с высокой свертываемостью крови. Земляной орех делает кровь густой, тем самым увеличивая риск возникновения тромбоза или инсульта.

Земляной орех нежелательно есть тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, а также артритом, артрозом и другими заболеваниями суставов. Кроме того арахис противопоказан людям с диагнозами: варикоз, аневризма, расширение вен.

Арахис содержит в себе фитиновую кислоту, которая способна ухудшить усвоение полезных микроэлементов: фосфора, кальция, магния, железа, цинка. Для того, чтобы снизить в арахисе количество фитина, необходимо предварительно замочить орехи на ночь, а после обжарки обязательно снять с них кожуру.

Рекомендуется ограничить употребление арахиса людям, страдающим отечностью. Земляной орех содержит в своем составе много жиров и может ухудшить проблему.

Арахис не стоит предлагать детям до трех лет. У них при употреблении даже очень качественных орешков высока вероятность развития аллергии. Кроме того, из-за несовершенства ферментной системы у маленьких детей может случиться расстройство пищеварения, сопровождающееся общей интоксикацией организма.

Некоторые партии арахиса могут быть заражены афлатоксином – опасным токсическим веществом, которое вырабатывает плесень. Сильное отравление афлатоксином приводит к печеночной недостаточности. Возникновение плесени на плодах может произойти при неправильном хранении (например, если арахис длительное время хранился на складе в полиэтилене или при высокой влажности).

Польза арахиса для женщин

Арахису присущи некоторые свойства, особенно полезные именно для женского организма.

Кальций и фосфор, входящие в состав земляного ореха, способствуют укреплению зубов, волос и ногтей.

Благодаря антиоксидантам, содержащимся в земляном орехе (селен, витамин Е, цинк, аскорбиновая кислота, некоторые аминокислоты, магний), значительно снижается риск возникновения рака молочной железы. Кроме того, женщины, регулярно употребляющие арахис, редко становятся жертвами доброкачественных новообразований.





Кроме того, жиры, входящие в состав арахиса, способствуют стабилизации гормонального фона женщины. Также витамин Е и фитоэстрогены, содержащиеся в земляном орехе, улучшают работу репродуктивных органов и половых желез.

В арахисе также присутствует аминокислота триптофан, из которой синтезируется серотонин (или по-другому "гормон радости"). Исходя из этого, женщины, включающие в свой рацион арахис, менее подвержены стрессам и депрессиям.

Важно отметить, что арахис – это отличный продукт для поддержания женской стройности. Он способствует ускорению метаболизма, а также очищению организма от шлаков и токсинов.

Польза арахиса для мужчин

Немало полезных свойств содержит в себе арахис, которые особенно важны для мужского организма.

В первую очередь употребление арахиса положительно влияет на потенцию. Наличие цинка и витамины, входящие в состав земляного ореха, улучшают работу предстательной железы, что способствует выработке половых гормонов.





Из-за своей высокой калорийности арахис очень полезен для спортсменов и для мужчин, подвергающихся частым физическим нагрузкам. А входящая в состав арахиса аминокислота – метионин – способствует укреплению и набору мышечной массы.

Содержание в этой бобовой культуре важных витаминов группы В (тиамин, биотин и рибофлавин) снижает вероятность выпадения волос, чему чаще подвержены представители сильного пола.

Польза и вред арахиса для детей

Несмотря на то, что в арахисе содержится много полезных витаминов и минералов, арахис рекомендуют вводить в детский рацион с 3-х лет (в более раннем возрасте велика вероятность развития аллергии).

Арахис содержит в себе аминокислоты – очень важные вещества, необходимые для полноценного развития ребенка (аминокислоты участвуют в образовании белков, которые необходимы для роста тела и набора массы).

Витамин Е, содержащийся в земляном орехе, регулирует энергетический обмен в мышцах, а также способствует усвоению полезных веществ.

Также в этой культуре содержится много полезных минералов (железо, кальций, медь, цинк, фосфор), которые особенно важны для полноценного растущего организма.

Можно ли арахис худеющим?

Несмотря на свою высокую калорийность и насыщенность жирами, арахис не относится к продуктам, вызывающим ожирение. Более того, его употребление в умеренных количествах предотвратит накопление лишних килограммов. Земляной орех улучшает метаболизм. Если есть его каждый день в течении 4-5 месяцев, то можно ускорить обмен веществ на 10 процентов.

Ядра арахиса богаты протеинами, благодаря чему его употребление быстро избавляет от чувства голода и позволяет умерить аппетит. Также нерастворимое пищевое волокно в составе земляного ореха способствует постепенному естественному похудению.

Как выбрать арахис?

Арахис доступен на прилавках магазинов и рынков круглый год. Его продают в скорлупе, в сыром или жаренном виде, очищенным и неочищенным, а также с различными вкусовыми добавками (солью, карамелью, приправами).Перед его приобретением очень важно убедиться в качестве продукта.

Если вы планируете хранить арахис длительное время, рекомендуется покупать его в скорлупе (продукт в таком случае будет надежно защищен от бактерий и паразитов).

При покупке арахиса в скорлупе попробуйте потрясти орешек. Звонкий звук, издаваемый при тряске, означает что плод внутри старый и пересушенный. Хорошего качества арахис будет издавать более глухой звук.

Если вы приобретаете арахис без скорлупы, обратите внимание на внешний вид орешков. Не выбирайте арахис, который имеет темные пятна. Почернение плодов может быть признаком неправильного хранения продукта, в результате чего на нем могла образоваться плесень. Также на скорлупе или самих орешках не должно быть трещин или следов от поражения насекомыми, а также арахис не должен иметь никаких посторонних запахов.

При покупке арахиса на развес важно обратить внимание на качество россыпи. Присмотритесь, нет ли в арахисе лишнего ссора и пыли.

Если вы приобретаете арахис в закрытой упаковке, предпочтение лучше отдать той, через которую виден сам продукт. Внутри не должно быть признаков конденсата, а также пыли и лишней шелухи.

Орешки из одного мешка или упаковки должны быть похожими между собой по цвету, размеру и форме. Если плоды выглядят по-разному, это означает что продавец смешал разные плоды.

Предпочтение лучше всего отдавать арахису без вкусовых добавок, т.к. во время покупки нельзя быть уверенным в качестве состава. Лучшим решением будет сделать желаемую добавку самостоятельно в домашних условиях.

Как правильно хранить арахис?

Перед длительным хранением следует тщательно перебрать арахис и удалить испорченные плоды.

Держать арахис следует в герметичной емкости, лучше всего из стекла или керамики. Не рекомендуется хранить культуру в пластиковых контейнерах или полиэтиленовых пакетах. Это может привести к появлению неприятного вкуса или запаха, т.к. продукт может впитать в себя химическую составляющую полистирола.

Максимальный срок хранения арахиса в скорлупе – 1 год, очищенного –полгода. Для длительного хранения орешки можно поместить в холодильник или морозильную камеру.

Важно понимать, что жаренный, измельченный или с вкусовыми добавками арахис длительному хранению не подлежит.

Жареный или сырой арахис?

Арахис можно употреблять в сыром виде, однако после термической обработки его вкус значительно улучшается. Кроме того в сыром виде он не является источником полезных веществ для организма. Обжаривание этого продукта активизирует антиоксиданты и устраняет афлатоксин. Важно помнить, что арахис нужно очищать от шкурки, так как в ней содержится больше всего антинутриентов, которые мешают нашему организму усваивать полезные вещества.

Как употребляют этот продукт?

Арахис вкусный. Кроме того,он полезный и сытный. Его можно есть в качестве "перекуса", но кроме этого орешки любят добавлять в различные блюда.

Одно из самых популярных лакомств из земляного ореха – арахисовая паста. Готовится она достаточно просто (обжаренные орешки нужно измельчить в блендере с добавлением сахара или соли по желанию). Пасту можно намазывать на хлеб или тосты. Особый вкус такому полезному завтраку можно придать, добавив брынзу или сыр фета. Для создания "сладкого" бутерброда к пасте можно также добавлять изюм, орехи, фрукты.

Благодаря своему вкусу арахис великолепно сочетается со сладкими блюдами (щербеты, конфеты, козинаки). Самое популярное использование земляного ореха – добавление его в выпечку (печенье, кексы, пироги, торты). Также он входит в состав многочисленных кремов и соусов. Для многих десертов этот продукт часто используют в качестве украшения блюда.





Как жарить арахис самостоятельно?

Чтобы при покупке не сомневаться в качестве обработки земляных орехов, лучше всего пожарить их самостоятельно. При выборе этого продукта предпочтение лучше всего отдать арахису в скорлупе. Существует несколько способов жарки арахиса: в духовке, на сковороде, в микроволновой печи.

Прежде, чем приступить к термической обработке арахиса, нужно его для этого подготовить. Первым этапом важно отобрать целые и половинчатые ядра без гнили. Затем следует очистить земляной орех от кожуры. Для этого перед обжаркой арахис нужно поместить в горячую воду на 10 минут, а затем просушить на полотенце. Далее каждый плод необходимо аккуратно перетереть между ладонями до того момента, пока вся шелуха от него не отслоится.

Для того, чтобы пожарить этот вкусный и полезный продукт в духовке, сперва ее нужно разогреть до 160-170 градусов. Противень необходимо застелить фольгой или пергаментом, затем разложить ядра ровным слоем (чтобы они не лежали друг на друге). Обжаривать арахис следует около 10 минут, затем нужно приоткрыть духовку, перемешать его, и затем обжаривать еще на протяжении 5-7 минут. Таким же способом можно приготовить неочищенный от шкурки арахис, но в таком случае этот процесс займет в 2 раза больше времени (15-20 минут).

Продолжительность жарки очищенного арахиса на сковороде занимает примерно 20 минут. При таком способе термической обработки лучше всего использовать антипригарную сковороду. Жарить можно как с добавлением масла, так и без него. При втором варианте лучше всего засыпать в сковороду непросушенный после мытья арахис. Для обжаривания земляных орехов без масла лучше всего подойдет сковорода с толстым дном и толстыми стенками. Степень готовности арахиса можно определить по его цвету или на вкус.

Если вы хотите пожарить неочищенный арахис, лучше всего это сделать в два этапа: сначала в духовке, а затем – на сковороде. Замачивать плоды в скорлупе лучше в холодной воде около 30 минут. Далее арахис нужно просушить на салфетке, а затем разложить на противень, предварительно расселив на него пергаментную бумагу или фольгу. Духовой шкаф нужно разогреть до температуры 185-190 градусов. Жарить арахис в нем нужно 10 минут. Затем плоды следует переложить на сковороду и обжарить их около 25-30 минут на среднем огне, постоянно помешивая.

Арахис без скорлупы можно пожарить в микроволновой печи. Для этого вам понадобится специальная стеклянная посудас толстым дном. Ядра следует тщательно промыть, но не просушивать. Влажный арахис нужно поместить в емкость и готовить в микроволновке в течение 5-10 минут на максимальной мощности. При этом следует каждые 1-1,5 минуты его доставать и перемешивать лопаткой. Готовность орешков можно определить только по вкусу. Если арахис кажется сырым, следует подержать его в микроволновой печи еще минуту и затем снова попробовать – и так до полной готовности.

Неочищенные земляные орехи также можно приготовить в СВЧ печи, однако на это потребуется больше времени. Предварительную подготовку перед жаркой следует провести такую же, как и с очищенными орехами (промыть, но не просушивать). Арахис нужно распределить в стеклянной емкости и готовить в микроволновке на средней мощности 3 минуты. Далее его нужно достать, тщательно перемешать и снова готовить на средней мощности еще 3 минуты – и так повторить 6-7 раз. Определить правильную прожарку арахиса можно на вкус – плоды не должны быть горькими.

Во время жарки арахису можно придать соленый или сладкий вкус. Сделать это достаточно просто. Например, за 2-3 минуты до окончания готовности орешков их нужно посолить (следует использовать соль мелкого помола). Или во время приготовления можно залить орехи солевым раствором в пропорции: на 1 столовую ложку воды – 1 чайная ложка соли. Кроме того можно сделать арахис сладким, добавив в конце жарки раствор воды и сахара в той же пропорции. Под воздействием огня жидкость испарится, а арахис приобретет необходимый вкус.

Интересные факты об арахисе

1.Арахис не является орехом, он относится к семейству бобовых. Орех – это культура, которая растет на дереве или кустарнике, имеет твердую оболочку и при созревании падает на землю. Арахис по своему виду напоминает орех, однако по мере созревания его побеги погружаются в почву. Зрелый арахис выкапывают из земли.

2. Слово "арахис" в переводе на греческий язык обозначает "паук". Такое название продукту дали из-за его скорлупы, рисунок которой напоминает паутину.

3. Во всем мире в год собирают около 30 миллионов тонн арахиса. Самые крупные производители земляного ореха – это США, Китай и Индия. В Америке арахисовая паста – одно из любимых лакомств. Ежегодно в этой стране употребляется более 300 тысяч тонн пасты. По статистике около 80 процентов выращенного арахиса идет на ее производство.

4. Выращивание арахиса – это безотходное производство. Вкусные и полезные плоды семейства бобовых употребляют в пищу, его скорлупу используют в качестве сельскохозяйственных удобрений или строительных материалов. Кроме того жмых, остающийся после отжима арахисового масла, добавляют в корм скоту.

5. Термическая обработка арахиса несет пользу, а не вред. Многие продукты после жарки теряют свои полезные свойства. Кроме того, чаще всего для этого процесса используется масло – что является не самым "здоровым" способом приготовления пищи. С арахисом дело обстоит абсолютно по-другому. Во-первых, чтобы термически обработать земляной орех, нужно только чистая и сухая сковорода или противень, ведь в самом его составе содержится масло. Во-вторых, именно после жарки арахис обретает много полезных свойств, которых нельзя получить из сырой культуры.