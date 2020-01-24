Пользователи Instagram подозревают молодую жену Петросяна в беременности

Фото из Instagram
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 31-летнюю жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову подозревают в беременности после опубликования видео в сториз в Instagram.
Это видео наделало много шума: многие подписчики разглядели округлившийся живот Брухуновой. Они решили, что свободный свитер она надела именно с целью скрыть свою беременность.
Никаких комментариев по этому поводу жена Петросяна не давала.-0-
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Она пришла к косметологу в черном платье, которое и вызвало споры в сети.
Скриншот из видео Instagram