Пользователи сети ахнули, когда увидели повзрослевшую дочь Маши Распутиной

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У популярной певицы из 90-х выросла красавица-дочь, которая может дать фору знаменитой маме. Новыми фото девушка по имени Маша Захарова делится в Instagram.

Недавно дочь Маши Распутиной разместила в сети свежий снимок, на котором продемонстрировала стройные ноги и фигуру. Она вышла на прогулку в короткой джинсовой юбке и черной кожаной куртке, распустив длинные волосы.

Пользователи сети ахнули, когда увидели повзрослевшую дочь популярной певицы. Девушка не часто обновляет Instagram, а другие социальные сети ведет сдержано. Возможно, дело в том, что все силы уходят на учебу. Впрочем, это только добавило восторга юзерам социальной сети.-0-