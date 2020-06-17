Пользователи сети с трудом узнали Любовь Успенскую на архивном фото

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская поздравила своег брата с днем рождения и прикрепила к посту в Instagram архивное фото.

Артистка таким способом выразила свои самые теплые чувства к брату Якову, однако пользователей сети привлек другой факт. Мало кто из людей смог узнать Любовь Успенскую на черно-белом снимке. На нем запечатлена девушка с темными кудрявыми волосами, тонкими губами и изящной улыбкой.

Фото из Instagram

В комментариях тут же начали возникать вопросы о правдивости фото и действительно на них запечатлена звезда. К конечном итоге, пользователи посчитали, что Любовь Успенская так изменилась с годами и после пластических операций. Впрочем, это не помешало им выразить слова поздравления и оставить множество комплиментов в адрес знаменитости. -0-