Помолодевшая Елена Степаненко поразила пользователей сети

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый пост вместе с Еленой Степаненко.

Снимок был сделан в студии будущей программы юмористки, однако Степаненко своим помолодевшим видом затмила Бузову, на что указали миллионы пользователей сети.

Они отметили, что после развода звезда очень сильно изменилась в лучшую сторону, а ее помолодевший вид смог ввести в заблуждение подписчиков Бузовой. Многие из них не смогли сразу понять, с кем на фото запечатлена певица.

Елена Степаненко и Ольга Бузова. Фото из Instagram

Пост собрал множество восторженных комментариев и комплиментов, которые были направлены в адрес заслуженной артистки России Елены Степаненко. -0-