Помолодевшая Елена Степаненко поразила пользователей сети

Елена Степаненко. Фото alabanza.ru
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый пост вместе с Еленой Степаненко.
Снимок был сделан в студии будущей программы юмористки, однако Степаненко своим помолодевшим видом затмила Бузову, на что указали миллионы пользователей сети.
Они отметили, что после развода звезда очень сильно изменилась в лучшую сторону, а ее помолодевший вид смог ввести в заблуждение подписчиков Бузовой. Многие из них не смогли сразу понять, с кем на фото запечатлена певица.
Елена Степаненко и Ольга Бузова. Фото из Instagram
Пост собрал множество восторженных комментариев и комплиментов, которые были направлены в адрес заслуженной артистки России Елены Степаненко. -0-