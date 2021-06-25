Попугай-копилка: птица съела 21 бриллиант из украшения хозяйки

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный инцидент с участием попугая и дорогостоящего ожерелья произошел в Таиланде. Об этом пишет Metro.

Птица из Бангкока превратилась в попугая-копилку, когда решила попробовать на вкус 21 бриллиант из ожерелья своей хозяйки. В один из дней питомец заметил блестящие украшения в шкатулке. Восьмимесячный попугай вида солнечная аратинга по кличке Фрости залез в "хранилище" и съел два десятка камней, каждый по 0,2 карата.

Ближе к вечеру люди заметили странное поведение птицы, ведь она отказывалась от еды, а также стала слабой. Женщина отвезла питомца к ветеринару, который на рентгене обнаружил 21 бриллиант в желудке животного.

Попугаю-копилке сделали операцию и вытащили все инородные предметы. По словам специалиста, этих птиц привлекает блеск украшений, поэтому у него в практике это не первый случай. Теперь питомец идет на поправку. -0-