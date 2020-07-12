Попугай пьет кофе ложечкой, как его хозяйка - видео

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оказывается, попугаи могут копировать не только речь, но и привычки своих хозяев.

Бурохвостый жако отличается от других видов попугаев особой сообразительностью. Хозяйке птицы удалось заснять удивительные способности своего питомца. На видео в Youtube пернатый пьет кофе из кружки, причем пытается сделать это с помощью ложки, как человек.

"Налила себе кофе, пока ходила за печеньками, этот хулиган уселся на чашку" - поделилась девушка со своими подписчиками.

Ролик собрал большое количество лайков, тысячи просмотров и восторженные комментарии: "Смышленый какой!", "Как он балансирует на кружке! И очень ловко с ложкой обращается! Супер попугайчик!".-0-