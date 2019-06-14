Популярность имени "Яннис" в США выросла на 662% с 2016 года благодаря звезде НБА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя "Яннис" стало популярнее в США на 662% с 2016 года. Именно тогда форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо начал проявлять себя как настоящая звезда НБА, сообщает 12UP .

Данные о присвоении имени "Яннис" новорожденным представила Служба социального обеспечения США.

Так, например, только за прошлый год популярность имени греческой суперзвезды "Милуоки" в США выросла на 135%.

В нынешнем году именем "Яннис" назвали 61 новорожденного в США, включая 5 в штате Висконсин.-0-