Портрет Тутанхамона из более чем 7,2 тыс. стаканчиков вошел в Книгу рекордов Гиннесса

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой портрет фараона Тутанхамона был сложен 28 декабря из 7260 стаканчиков для кофе. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, сообщает ТАСС.

Определенное число бумажных стаканчиков было заполнено кофе. Благодаря этому удалось достичь рельефности и точности изображения древнеегипетского царя. Теневые оттенки были созданы варьированием стаканов белого и серого цветов. Площадь портрета составляет 60 кв.м.

Египтяне побили мировой рекорд 2012 года, установленный в США аналогичной мозаикой из кофейных чашек с портретом Элвиса Пресли, которую сложили из более чем 5,6 тыс. стаканчиков на площади 37,24 кв.м.

Портрет Тутанхамона был создан перед строящимся комплексом Большого египетского музея у пирамид Гизы в Каире. Музей возводится с 2006 года. Его открытие запланировано на конец 2020-го. К настоящему моменту строительные работы завершены на 95%. Общая площадь музейного комплекса составит порядка 500 тыс. кв.м. Ожидается, что в нем будут демонстрироваться более 100 тыс. древнеегипетских памятников, в том числе 3,5 тыс. экспонатов из коллекции фараона Тутанхамона, включая ранее никогда не выставлявшиеся артефакты.-0-