Повелитель часов: кошка нашла способ управлять временным континуумом (Видео)

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter мужчина разместил забавный ролик с участием своего кота, который разорвал временной континуум.

Кот смог повернуть время вспять, а все для того, чтобы вернуть время ужина. В объектив камеры попал момент, как питомец добрался до настенных часов и начал играть со стрелками. Таким образом пушистик откатил время на несколько часов назад.

When it's not dinnertime yet but you're hungry af.



????: Imgur user lullyiullyus pic.twitter.com/BbhauqolJW — Paul Bronks (@slender_sherbet) June 15, 2021

Кот, вероятно, хотел вернуть время ужина, но повеселил юзеров сети. Пользователи поблагодарили питомца, что тот не разорвал временной континуум, а кадры посмотрели огромное число раз. -0-