Пожарные спасли из огня взрослого пса, который успел потерять сознание - все обошлось! (Видео)

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появился ролик, который заставил юзеров смотреть его с замиранием сердца.

В Нижнем Новгороде загорелся частный дом, а уже через несколько минут на месте были пожарные. Люди успели покинуть горящее здание, однако уже на улице выяснилось, что в огне остался взрослый пес по кличке Джой. Спасатели успели вытащить животное на улицу, однако песик уже вдохнул ядовитый дым и потерял сознание.

Тогда пожарные приступили к неотложным реанимационным действиям, обильно напоив пса и растормошили его. Собачка начала подавать признаки жизни и пришла в себя, а кадры заставили юзеров всерьез переживать за судьбу питомца. Неудивительно, что ролик посмотрели сотни тысяч раз, а счастливый финал обрадовал всех. -0-