Пожарные спасли кота, который сразу же завоевал сердца людей эпичной мордочкой (Видео)

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные из Амурской области в России спасли на пожаре рыжего кота, который в момент стал героем мемов и завоевал сердца людей, а все благодаря одной фотографии в Instagram.

19 апреля в поселке Магдагачи произошел пожар, на который оперативно прибыли спасатели. Специалисты быстро потушили пламя, однако в самый разгар борьбы с огненной стихией пожарные услышали жалобное мяуканье.

Оказалось, что кот не мог выбраться из горящей постройки. Ему помогли и вынесли из огня. Тут-то и произошло самое забавное, ведь фотографу удалось запечатлеть мордочку кота, которая была наполнена эпичностью и невозмутимостью.

Разумеется, кадр не остался без внимания пользователей, которые сразу признались, что животное завоевало их сердца. Кроме этого, эпичная мордочка кота стала предметом массы шуток в сети: "Взгляд такой, будто оставшиеся жизни пересчитывает", "Похоже, он поджог и устроил", "Кот в законе". -0-