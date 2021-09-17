Приемлемо: маленькая собачка нашла идеальную игрушку, которая "почти" по размеру (Видео)

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США сделала забавное видео с участием своего питомца, который развеселил сеть. Кадры разместили на YouTube.

Женщина пояснила, что любит ходить по магазинам со своей маленькой собачкой по кличке Люси. Питомица всегда ищет что-то по душе и, как ни странно, находит. Ее цель - идеальная игрушка.

В очередной раз хозяева зашли в магазин, а собачка уже бросилась искать товар. В итоге ей понравился плюшевый пес, который оказался в три раза больше Люси. Игрушка была "почти" по размеру, но гордый выход песика из магазина доказывает, что это вполне приемлемо. -0-