"Принцесса с сиренью": Стеша Маликова поразила поклонников красивым образом

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова опубликовала в личном аккаунте в Instagram свою фотографию, которая привела в восторг десятки тысяч фанатов.

На снимке девушка в летнем платье держит в руках букет сирени. Цветы гармонично сочетаются с ее нарядом, а весь образ в целом получился "нежным и женственным".

Поклонники пришли в восторг от красоты Стеши и осыпали ее комплиментами: "Принцесса с сиренью", "Сама женственность! Красота", "Какая нежность", "Какое чудесное платье", "Распрекрасная девушка!", "Волшебно".-0-