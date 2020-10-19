Привет! Дельфин захотел увидеть человека вблизи - видео

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделился молодой человек из США. Видео он загрузил на YouTube.

Мужчина рассказал, что плавал на каяке по местному озеру. День проходил просто замечательно, но в какой-то миг компанию американцу решил составить дельфин.

Парень спокойно плыл, когда из воды выпрыгнул очень любопытны дельфин, пожелавший вблизи увидеть человека. Разумеется, мужчина не ожидал такого развития событий, а также добавил, что водный обитатель сумел еще ударить его по лицу хвостом.

Пользователи сети восхитились роликом и поведением дельфина, оставив множество комментариев и просмотров. -0-