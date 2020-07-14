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Калейдоскоп
14 июля 2020, 09:55

Привет, Марс! – фанаты Брежневой растроганы "пополнением" в ее семье

Вера Брежнева. Фото из Instagram
Вера Брежнева. Фото из Instagram

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Вера Брежнева спровоцировала подписчиков на эмоции фотографией в Инстаграм. Причиной тому – ее новый питомец.

"Между нами определенно есть что-то общее…В моих руках целая планета - Марс", - подписала пост Брежнева.

Менее чем за сутки фотография собрала почти 170 тысяч лайков. Фолловеры одарили питомца знаменитости комплиментами, отметив, что " мимимишность фото зашкаливает".

"Плюшевая радость", "Плюшевый малыш", "Прекрасная парочка!", "У вас в руках моя мечта", "Э то не Марс! Это - целая Вселенная!", - прокомментировали фотографию поклонники.

Не обошли стороной фолловеры и саму Веру Брежневу, обратив внимание на ее веснушки: "Конопушечки свои или спецэффектные?", "Вам так идут веснушки! Супер!", "Не знала, что они у вас есть". -0-

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