Продавцы начали верить в призраков, когда ящик упал сам по себе (Видео)

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порой в сети появляются ролики, которые заставляют даже скептиков поверить в существование сверхъестественного. Очередное такое видео удалось сделать камерам наружного видеонаблюдения в США. Кадрами поделились в TikTok, а внимание на них обратило издание 7News.

Девушка спокойно выполняла свои обязанности в одном из магазинов, когда прямо рядом с ней произошло нечто странное. В кадре видно работницу магазина, а также несколько коробок с вином, которые стоят друг на друге. Девушка общается с посетителем, когда в нескольких метрах от нее ящики падают сами по себе. Никто не понял, что произошло, поэтому охранник и продавщица решили просмотреть видео с камер.

После этого история приобрела совсем паранормальный характер, ведь люди всерьез начали верить в призраков. Оказалось, что ящики никто не трогал, а они сами по себе решили упасть. Судя по лужам на полу, не все бутылки пережили падения, а вот в сети кадры заинтересовали юзеров, которые начали строить самые разнообразные теории. -0-