Прогулка Насти Каменской по пляжу выдалась слишком горячей (Фото)

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Настя Каменских опубликовала в Instagram несколько новых кадров и заставила фолловеров дышать чаще.

Знаменитость проводит время на отдыхе, откуда и делится жаркими снимками в купальниках. В этот раз Настя Каменских отправилась на прогулку по пляжу, выбрав для выхода в свет яркий зеленый купальник с высокой талией. Разумеется, выбор певицы выгодно подчеркнул ее природную красоту, а также взбудоражил поклонников.

В комментариях многие фанаты Насти Каменской отметили, что ее прогулка по пляжу выдалась слишком горячей. Кроме этого, юзеры не поскупились на комплименты и оставили сотни тысяч лайков. -0-