Прохор Шаляпин сделал пластическую операцию – поклонники в шоке

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в социальных сетях появились фотографии известного певца Прохора Шаляпина после пластической операции. Певец решился на круговую подтяжку лица. Он признавался, что прибегал к уколам красоты, обращался к стоматологам, чтобы получить белоснежную улыбку. На этот раз он пошел на радикальные меры, чтобы выглядеть моложе.

На фотографиях лицо Прохора Шаляпина отекшее и перебинтованное.

Поклонники неоднозначно восприняли эти фото: кто-то порадовался за певца, а кто-то был в шоке от его внешнего вида. Сам же Прохор не стесняется обращаться к пластическим хирургам – он утверждает, что будет делать это и впредь.-0-