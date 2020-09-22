Прохожие взобрались по стене, чтобы спасти маленькую девочку - видео

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный инцидент произошел в Бангкоке, а кадры были опубликованы в YouTube.

Шокирующий инцидент случился с двухлетней девочкой, которая оказалась на узком карнизе последнего этажа на высоте двенадцати метров. Малышку заметили соседи и попытались ее удержать, однако вернуть ее в дом не получалось.

К счастью, на помощь пришли неравнодушные прохожие. Несколько человек ехали мимо, когда заметили паникующих людей. Разобравшись в ситуации, они быстро выстроились в живую цепочку и без всякой страховки смогли забраться по стене. Одному из мужчин удалось добраться до ребенка, а после передать ее соседям. Все обошлось, а видео потрясающего спасения приобрело широкую популярность в сети. -0-