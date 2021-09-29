Производственная травма: Дэниел Крейг сломал нос Дэйву Батисте на съемках

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Американский актер Дэйв Батиста в недавнем интервью поделился любопытным случаем, который произошел с ним во время съемок фильма о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Screen Rant.

Звезда рассказал, что во время работы над фильмом "007: Спектр", вышедшим в 2015 году, у него с Дэниелом Крейгом произошел неоднозначный инцидент. Во время постановки сцены британец сломал нос Батисте, не подсчитав силу удара по лицу.

После этого Джеймс Бонд закричал и очень испугался, ведь нанес травму своему коллеге по съемочной площадке. Благо, все закончилось благополучно и Дэйв Батиста поправился, а Крейг извинился. "Потом он извинился, мы посмеялись и обнялись", - вспомнил артист. -0-