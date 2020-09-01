Прозрачное платье Майли Сайрус на премии MTV впечатлило фанатов и журналистов

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram несколько кадров с церемонии MTV, где во всей красе продемонстрировала свой наряд.

Для выхода в свет певица выбрала прозрачное платье модного бренда. Образ украшен блестящими деталями, а завершили общее впечатление - перчатки, серьги и черные туфли на высоком каблуке.

Не только поклонники, но и модные критики с журналистами оказались в восторге от выбора наряда Майли Сайрус. Они признали ее платье одним из лучших на церемонии MTV, а пользователи в Instagram оставили под снимком более миллиона лайков. -0-