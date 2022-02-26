Психолог назвал несколько признаков того, что ваши отношения в эмоциональном кризисе

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный психолог и руководитель центра психологической помощи Александр Шахов назвал пять признаков того, что отношения выгорают. Об этом сообщает телеканал "Мир 24".

По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание на раздражительность партнера. Она может проявляться без особой на то причины и способна привести к отстраненности влюбленных и ухудшению отношений.

К другому признаку того, что ваша пара находится в эмоциональном кризисе можно отнести отсутствие тактильного контакта. Согласно данным Шахова, пропажа случайных прикосновений, объятий и поцелуев создает обстановку, напоминающую ситуацию, когда вы чувствуете друг друга дальними родственниками, которые живут под одной крышей. Ни к чему хорошему это привести не может.

Еще одним сигналом может послужить отсутствие у партнера желания проводить время вместе, например, хочется оставаться допоздна на работе, долго бродить по магазину - лишь бы как можно меньше времени проводить с партнером.

Кроме того, явным признаком того, что в вашей паре назрел эмоциональный кризис, является потеря интереса к партнеру. В этом случае один из влюбленных не проявляет никакого внимания: не спрашивает, как прошел день, что он будет делать или не хочет узнать планы на выходные. Немаловажным фактом выгорания пары становится еще и отсутствие положительных и ярких эмоций, что приводит к так называемому дню сурка - все превращается в обыденность и привычку.-0-

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