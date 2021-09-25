Птенцы поднимаются по лестнице (Видео)

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смогут ли 12 маленьких утят подняться по ступенькам? Это можно узнать, посмотрев ролик, опубликованный на YouTube…

На видео утка, поднявшаяся по лестнице, ждет своих птенцов. Маленьких утят отделяет от мамы большое препятствие: три высокие ступеньки, пройти которые им совсем непросто. Утка терпеливо дожидается, пока все птенцы окажутся рядом, и только после этого продолжает путь.

Забавные птицы вызвали восхищение у подписчиков канала. Пользователи сети оставили более 15 тысяч восторженных комментариев. -0-