Пугачева шокировала фанатов поздравлением со Старым Новым годом

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алла Пугачева шокировала поклонников поздравлением со Старым Новым годом в Instagram. На фото, которым 70-летняя Примадонна сопроводила пожелания хорошего настроения, она выглядит моложе прежнего.
"Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением, и все Старое обновится", — написала под снимком артистка.
Большинство подписчиков не сомневаются, что Алла Борисовна по-прежнему самая талантливая и самая красивая женщина в мире.
"Совсем девочка, а взгляд какой!";
"На этом фото Алла Борисовна на Кристину похожа или наоборот";
"Арлекин";
"Алла Борисовна, вы как Бенджамин Баттон! Ей богу!".
Комплименты получила Алла Борисовна и от коллег.
"С праздником невероятно красивая и всеми любимая", — написал в комментариях Николай Басков.
"С праздником, несравненная Алла!" — написал Александр Ревва.
"Со старым Новым годом! Подниму рюмочку вечерком за счастье и благополучие Вашей любимой семьи! "— поздравил Игорь Николаев.-0-