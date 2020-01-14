Пугачева шокировала фанатов поздравлением со Старым Новым годом

Фото со страницы Аллы Пугачевой в Instagram

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алла Пугачева шокировала поклонников поздравлением со Старым Новым годом в Instagram. На фото, которым 70-летняя Примадонна сопроводила пожелания хорошего настроения, она выглядит моложе прежнего. "Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением, и все Старое обновится", — написала под снимком артистка. Большинство подписчиков не сомневаются, что Алла Борисовна по-прежнему самая талантливая и самая красивая женщина в мире. "Совсем девочка, а взгляд какой!"; "На этом фото Алла Борисовна на Кристину похожа или наоборот"; "Арлекин"; "Алла Борисовна, вы как Бенджамин Баттон! Ей богу!". Комплименты получила Алла Борисовна и от коллег. "С праздником невероятно красивая и всеми любимая", — написал в комментариях Николай Басков. "С праздником, несравненная Алла!" — написал Александр Ревва. "Со старым Новым годом! Подниму рюмочку вечерком за счастье и благополучие Вашей любимой семьи! "— поздравил Игорь Николаев.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!