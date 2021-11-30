Пушистый помощник: хозяйка застала своего питомца за очень забавным занятием (Видео)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка записала на видео уморительный момент, которым с радостью поделилась на YouTube.

Жительница Канады смогла стать свидетельницей того, как ее пушистый помощник помогает девушке на кухне. В один из вечеров женщина готовила выпечку для своей семьи. Она следовала рецепту и взбила все необходимые ингредиенты миксером, а после отправилась заниматься украшением будущего пирога.

В тот момент, когда она вернулась к миксеру, там уже был ее питомец, которого девушка застала за очень забавным занятием. Песик учуял нечто вкусное и всеми силами начал облизывать миксер. Причем, со стороны это получилось настолько забавным, что мало кто из юзеров остался равнодушен. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-