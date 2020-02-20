"Пушка-Лободушка": Светлана Лобода предстала в необычном образе

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода продолжает нагнетать интригу в своем Instagram и в этот раз разместила пост, на котором запечатлена, мягко говоря, с растрепанными волосами.

Артистка разместила пост, где предстала в необычном образе: в шубе и с пышной растрепанной прической. Поклонники Светланы Лободы оценили ее стиль, но большинство из них волнует другой вопрос: когда же выйдет клип?

Певица не сообщают дату премьеры видео на песню "Новый Рим", но продолжает подогревать интерес фанатов. Многие из них в комментариях не смогли сдержать восхищения и написали множество восторженных слов: "Пушка-Лободушка", "гламурный кузя", "Ну прям Пугачиха". -0-