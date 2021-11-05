Пусти! Два козленка едва не разбили окно, чтобы попасть в дом (Видео)

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однажды мужчина из США стал свидетелем уморительной ситуации, которую он записал на видео и с радостью поделился на YouTube.

Американец находился дома, когда услышал странный стук. Звук исходил от задней стеклянной двери, к которой человек и отправился, чтобы проверить. Там перед ним предстала забавная картина.

Два козленка разместились перед входом и едва не разбили окно, чтобы попасть в дом. Каждый удар сопровождался взглядом, в котором отчетливо читалось - пусти! Кадры повеселили юзеров сети, которые поспешили посмотреть их огромное число раз. -0-