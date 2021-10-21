Реакция кота на уборку дома растрогала огромное число людей (Видео)

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша по имени Аури снимает ролики в TikTok, а также безвозмездно убирается в домах людей.

В очередной раз девушке поступило предложение провести генеральную уборку, однако по прибытию перед ней предстала поистине страшная картина. Горы мусора заполонили дом, а между этим хламом передвигался пушистик.

Хозяйка, которая страдает от серьезного заболевания, вместе с питомцем покинула жилище, а блогерша приступила к уборке. На это ей потребовалось несколько дней, но результат стоил ожиданий. Впрочем, самое интересное было впереди, ведь котик, который вернулся в родные стены, был очень удивлен тому, что в помещении навели порядок. Реакция четвероногого растрогала огромное число людей, а после животное забралось в раковину и с улыбкой на мордочке уснуло.

Видео с реакцией питомца быстро стало вирусным. Его посмотрели почти четыре миллиона человек, которые поблагодарили блогершу за труд и отметили, что питомец теперь выглядит очень счастливым. -0-