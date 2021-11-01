Реакция пса на прогулку умилила и рассмешила до слез YouTube

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из России разместила на YouTube забавные кадры, которые пришлись по душе пользователям сети.

Женщина утром выбралась на прогулку со своим псом по кличке Деви. Хозяйка с питомцем подошли к пустырю, а женщина дала команду собаке: "Гулять!". Это все, что требовалось псу, ведь в следующий момент животное срывается с места и отправляется задорно прыгать по высокой траве.

Небольшой ролик умилил и рассмешил до слез пользователей сети, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-