Реакция собаки на "пропавшего" хозяина развеселила пользователей Сети (Видео)

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина разыграл свою собаку и поделился снятым видео в YouTube.

Хозяин золотистого ретривера по кличке Бейли проводил время со своим псом: он кидал теннисный мяч, а питомец приносил его обратно. После одного из таких бросков мужчина спрятался за шторой у окна. Когда Бейли вернулся с мячом в зубах, хозяина он уже не увидел...

Этот забавный ролик посмотрело почти 300 тысяч человек. Подписчики канала отметили в комментариях, что было очень интересно наблюдать за поведением собаки во время поисков хозяина.-0-