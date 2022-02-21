Ребенок выехал на поле для регби и повеселил зрителей - все попало в прямой эфир! (Видео)

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел недавно перед матчем по регби в Англии и рассмешил зрителей, а после и юзеров сети. Кадры опубликовали на YouTube.

Перед стартом было решено, что мяч на поле вывезет шестилетняя девочка. Задумка была хороша, однако у водителя игрушечной машины были свои планы. Сначала ребенок выехал на поле для регби и промчался мимо рефери. После этого девочка развернулась и снова направилась к судье матча, однако вновь промахнулась. Тогда мужчина не выдержал и отобрал мяч у юной гонщицы, однако этого хватило, чтобы повеселить зрителей.

Забавный случай попал в прямой эфир, что только прибавило популярности кадрам. Пользователи написали свои забавные комментарии, а сам ролик быстро собрал огромное число просмотров.-0-

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