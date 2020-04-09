Реклама платья пошла не по плану, когда юзеры сети стали критиковать модель из-за стройного тела

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский бренд одежды решил начать рекламу своих новых нарядов в Instagram, однако все пошло не по плану.

Для демонстрации одного платья выбрали модель Джину Сэвидж. Фотограф сделал явный акцент на ее тонкой талии и крупных бедрах, из-за чего у пользователей социальной сети возникла масса вопросов.

"Я смотрю на это и у меня болит спина", "Где ее органы?", "Да разве тело нормального человека может выглядеть так, как ее?!", - написали в комментариях пользователи Instagram.

Многие посчитали, что тут не обошлось без фотошопа, а других расстроило то, что бренд выбирает для рекламы своей одежды только моделей с идеальной фигурой. Пользователи подвергли фигуру девушки серьезной критике, однако это никак не задело Джину, ведь на ее личный Instagram подписаны более миллиона человек.-0-