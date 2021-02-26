Репортера из Эквадора ограбили в прямом эфире (Видео)

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный журналист Диего Ординола поделился у себя в Twitter кадрами с недавнего эфира, который он проводил рядом со стадионом "Монументаль Исидро Ромеро Карбо" в городе Гуаякиль, Эквадор.

Мужчина приготовился уже рассказывать о масштабном спортивном событии, однако в этот момент перед камерой появился мужчина в кепке и маске. Грабитель направил пистолет на журналиста и оператора, а после приказал отдать телефон.

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

Даже во время ограбления оператор не прекратил съемку и попытался отвлечь грабителя от журналиста. Все происходило в прямом эфире. В итоге мужчина решил не рисковать и отдал преступнику телефон, а после нападавший поспешил к сообщникам, которые ждали неподалеку на мотоцикле.

Кадры ограбления репортера в прямом эфире уже передали полицейским, которые приступили к розыску злоумышленников. Впрочем, видео, опубликованное в Twitter, привлекло внимание пользователей и собрало сотни тысяч просмотров. -0-